Das US-amerikanische Wasserstoffunternehmen Plug Power (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) (-13,8%) habe zum Auftaktquartal 2023 einen Verlust von USD 206,0 Mio. gemeldet, was den Kurs des Unternehmens nach unten habe stürzen lassen.



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) (-2%) habe den Gewinn im ersten Quartal um das Dreifache im Vergleich zum Vorjahresmonat steigern können. Dem gegenüber stehe ein Auftragsrückgang von 11%, der den Anlegern gestern Sorgen bereitet habe.



Toyota Motor (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, Tokyo Stock Exchange-Symbol: 7203) habe heute Morgen seine Quartalsergebnisse zum Q4 2022/23 präsentiert und positiv in Sachen Betriebsgewinn überrascht. Unterstützt habe dabei u.a. der schwache Yen. 2023/24 wolle man nun noch einmal rund 10 % mehr einfahren als 2022/23.



Der deutsche Versorger E.ON habe in Q1 2023 einen starken Ergebnisanstieg sowohl im Netz- als auch im Endkundengeschäft verzeichnet und ein EBITDA von EUR 2,7 Mrd. erzielt, was etwa EUR 100 Mio. über den Markterwartungen gelegen habe. Obwohl die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr trotz der starken Zahlen unverändert geblieben sei, gehe das Management nun davon aus, das obere Ende der Prognosespanne zu erreichen. (10.05.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) (+8,7%) präsentierte gestern das Zahlenwerk für das erste Quartal 2023 und konnte dabei die Erwartungen übertreffen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nachdem der US-Bezahldienstleister PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) (-12,7%) am Montag die Prognose für die operative Marge herabgesetzt habe, sei die Aktie am Dienstag unter starken Abgabedruck gekommen.