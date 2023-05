Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (09.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Der Krankenhausbetreiber und Medizinkonzern Fresenius sei überraschend dynamisch in das neue Jahr gestartet. Während der Umsatz im ersten Quartal im Vorjahresvergleich um fünf Prozent auf 10,2 Milliarden Euro geklettert sei, habe der Konzern aber Gewinneinbußen hinnehmen müssen, wie Fresenius am Dienstag in Bad Homburg mitgeteilt habe.Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis sei mit einem Rückgang um neun Prozent auf 908 Millionen Euro jedoch deutlich besser ausgefallen als von Analysten erwartet.Der seit Oktober amtierende Fresenius-Chef Michal Sen habe dem kriselnden Konzern in diesem Frühjahr eine neue Strategie und verschärfte Sparmaßnahmen verordnet. "Unsere Produktivitätsmaßnahmen greifen", habe der Manager nun laut Mitteilung gesagt. Im Berichtszeitraum seien Einsparungen in Höhe von rund 130 Millionen Euro erzielt worden. Erste Erfolge bei der Profitabilität habe es bei der Tochter Kabi gegeben, die unter anderem auf klinische Ernährung und Nachahmermedikamente spezialisiert sei.Als Bürde hätten sich hingegen erneut die nur noch nachrangig behandelten Töchter erwiesen, die Servicegesellschaft Vamed und der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) ( ISIN DE0005785802 WKN 578580 ). Beim inzwischen in den MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) abgestiegenen Blutwäschespezialisten sei das Betriebsergebnis um ein Viertel eingebrochen, der Gewinn unter dem Strich sei um 45 Prozent auf 86 Millionen Euro zurückgegangen."Der Aktionär" hält nach der Zahlenvorlage an seiner Einschätzung fest: Langfristig ausgerichtete Anleger können bei Fresenius (Stopp: 20 Euro) weiter einsteigen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Einen Tick spekulativer sei das Papier der Dialyse-Tochter FMC (Stopp: 34 Euro). (Analyse vom 09.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)