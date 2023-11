Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen).



Wien (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Fresenius habe heute Morgen den Quartalsbericht zum dritten Quartal 2023 veröffentlicht, diesmal ohne die ehemalige Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care. FMC werde zu einer eigenen Aktiengesellschaft umgewandelt und fungiere als eigenständige Firma. Die Vervollständigung der Entflechtung werde im Dezember 2023 erwartet. Fresenius (ohne FMC) habe im Vergleich zum Vorjahresquartal einen Umsatzanstieg von 2% auf EUR 5,5 Mrd. verzeichnet. Das bereinigte EBIT habe sich um 10% erhöht und somit auf EUR 519 Mio. belaufen.Am stärksten gewachsen sei das Segment Fresenius Vamed. Die Sparte sei ursprünglich in Wien als Unternehmen für die Planung, Errichtung und dem Betrieb von Gesundheitseinrichtungen gegründet und später von Fresenius übernommen worden. Dieses Quartal habe Vamed ein Umsatzwachstum von 13% hinlegen können und sei somit weit schneller als das restliche Unternehmen gewachsen. Mit EUR 647 Mio. sei es allerdings das kleinste Segment im Konzern.Fresenius habe nach diesem Ergebnisanstieg im dritten Quartal auch sein Jahresziel angehoben. Nach dem operativen Gewinnanstieg rechne Fresenius nun währungsbereinigt mit einem stabilen operativen Gewinn, zuvor habe das Unternehmen vor der Möglichkeit eines leichten Rückgangs gewarnt. Dies sei auf die gute Entwicklung der anderen Geschäftsbereiche zurückzuführen, die nicht von FMC belastet würden. Hier versuche die Geschäftsleitung eine deutliche Trennung zur FMC zu kommunizieren. Mittlerweile werde diese stark durch den Einfluss von GLP-1 Medikamenten gedrückt und habe in den letzten Wochen starke Kursverluste hinnehmen müssen.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research für die Fresenius-Aktie lautete "halten", so Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. Bei der letzten Aussendung hätten die Analysten der RBI die Firma außerdem von der "Top Picks" Liste genommen. (Analyse vom 02.11.2023)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.