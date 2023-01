Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

27,33 EUR -1,44% (25.01.2023, 12:14)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

27,32 EUR -1,41% (25.01.2023, 11:57)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (25.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Der Krankenhaus- und Medizinkonzern Fresenius stehe inmitten in seinem strategischen Überprüfungsprozess vor dem Problem einer hohen Verschuldung. Aufgrund des veränderten Zinsniveaus sehe sich das DAX -Unternehmen laut der neuen Finanzchefin Sara Hennicken mit einem höheren Zinsaufwand konfrontiert.Die Verschuldung liege über dem Zielkorridor, habe CFO Hennicken in einem Interview der "Börsen-Zeitung" gesagt. "Insofern ist der finanzielle Spielraum nicht so groß, wie wir ihn uns für volle strategische Flexibilität wünschen würden", habe die Anfang September an die Spitze des Finanzressorts getretene Managerin ergänzt.Fresenius stecke nach mehreren Gewinnwarnungen und Problemen insbesondere bei seiner Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) ( ISIN DE0005785802 WKN 578580 ) in Turbulenzen. Der seit Herbst amtierende Firmenlenker Michael Sen wolle deshalb hart durchgreifen und habe das komplette Portfolio auf den Prüfstand gestellt.Die Verschuldung stelle in dieser Situation auch das Finanzressort vor Herausforderungen: "Wir müssen entscheiden, wo wir unser Kapital einsetzen, um profitable strategische Wachstumsfelder zu stärken und zu erschließen", habe Hennicken gesagt. Wenig hilfreich seien dabei die stark steigenden Zinsen am Markt. "Wir rechnen mit einer deutlich steigenden Zinsbelastung im laufenden Geschäftsjahr." Die Finanzchefin kalkuliere dabei mit einem zusätzlichen Aufwand in Höhe eines niedrigen dreistelligen Millionenbetrages.Dass Fresenius auf einem ordentlichen Schuldenberg sitze und die Zinswende zu zusätzlichen Belastungen führen werde, sei abzusehen gewesen. Dennoch sehe "Der Aktionär" mittel- bis langfristig Neubewertungspotenzial für die Aktie, wenn CEO Sen die richtigen Maßnahmen ergreife.Die Aktie bleibt bei Schwäche ein antizyklischer Kauf, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Fresenius SE & Co. KGaA. (Analyse vom 25.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)