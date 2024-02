Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

25,48 EUR +0,39% (12.02.2024, 12:43)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

25,48 EUR +1,35% (12.02.2024, 12:27)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (12.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kurs der Fresenius-Aktie setze auch im Februar den seit Jahresbeginn bestehenden Abwärtstrend fort. Nachdem bereits Ende Januar eine wichtige Unterstützung unterschritten worden sei, drohe nun erneut der Fall unter eine wichtige Haltemarke. Doch die kommenden Zahlen könnten für einen Turnaround sorgen.Bereits Mitte Januar sei der Kurs der Fresenius-Aktie unter den GD200 (27,28 Euro) und am 30. Januar unter die Unterstützung bei rund 26,65 Euro gefallen. Damit sei die nächste Haltemarke nun das Tief vom 13. November 2023 bei 24,80 Euro. Sollte der Kurs auch diese Marke durchbrechen, liege der nächste Support am Tief vom November 2023 bei 23,93 Euro. Danach folge das Jahrestief 2023 bei 23,29 Euro.Doch es gebe noch Hoffnung. Ein möglicher Katalysator für einen Turnaround wäre eine positive Überraschung bei der Veröffentlichung der Gesamtjahreszahlen am 21. Februar. Analysten würden mit einem Umsatz von 22,7 Milliarden Euro und einem Gewinn je Aktie von 2,60 Euro rechnen. Sollten diese Erwartungen übertroffen werden, könnte der Kurs wieder über den Widerstand bei rund 26,65 Euro klettern, woraufhin er in Richtung des Jahreshoch bei 29,20 Euro laufen dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius-Aktie: