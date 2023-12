Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (15.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Gesundheitskonzern Fresenius aus Bad Homburg könne mit seiner Tochter Kabi einen nennenswerten Auftrag für sein Ivenix-Infusionssystem in den USA verbuchen. Ohnehin berge die Sparte des DAX -Unternehmens erhebliches Wachstumspotenzial, gerade im Bereich der Nachahmerpräparate, den sogenannten Biosimilars.Doch zunächst zum Auftrag: Fresenius Kabi habe einen mehrjährigen Liefer- und Servicevertrag mit der Mayo Clinic über die Lieferung von 10.000 Ivenix-Großinfusionspumpen abschließen können. Es handele sich dabei um den bisher größten Vertrag, den Fresenius Kabi für Ivenix-Pumpen abgeschlossen habe und sei ein weiterer Schritt nach vorne bei der Umsetzung der Strategie Vision 2026, heiße es aus der Unternehmenszentrale.Ohnehin habe Kabi enormes Wachstumspotenzial. Das Produktportfolio umfasse unter anderem hochkomplexe Biopharmazeutika, klinische Ernährung und Infusionslösungen. Hervorzuheben sei in diesem Zusammenhang die wachsende Bedeutung von Biosimilars, also Nachahmerpräparate komplexer biologischer Arzneimittel. Diese könnten auf den Markt kommen, wenn Biologika ihren Patentschutz verlieren würden. Die Gesellschaft fokussiere sich bei der Entwicklung der Biosimilars primär auf die Bereiche Onkologie und Immunologie.Im Februar 2023 habe Fresenius Kabi sein erstes Biosimilar im wichtigsten Markt, den USA, eingeführt: Stimufend. Hierbei handele es sich um eine "Kopie" des Krebsmedikaments Neulasta (Pegfilgrastim) aus dem Hause Amgen. AbbVie , so Michel Doepke von "Der Aktionär". Vor der Entwicklung der Covid-19-Impfstoffe habe der Antikörper der Amerikaner als das bis dato umsatzstärkste Produkt überhaupt gegolten. Entsprechend groß sei das Potenzial, welches es für Biosimilar-Entwickler wie Fresenius Kabi zu erschließen gelte. Weitere Biosimilar-Kandidaten befänden sich in der Pipeline der Gesellschaft.Fresenius könne einen weiteren wichtigen Erfolg mit der Tochter Kabi verbuchen. Unternehmenslenker Michael Sen komme indes immer weiter beim Umbau der Gesellschaft voran, um die hohe Verschuldung zu drücken und die Effizienz zu steigern.Auch wenn Anleger im kommenden Jahr auf die Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2023 verzichten müssen, bleibt die Aktie an schwachen Tagen ein Kauf für konservativ ausgerichtete Anleger mit Weitblick, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Fresenius-Aktie. (Analyse vom 15.12.2023)