Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) (-6,3%) habe seine Prognose für das bereinigte EBIT für das Gesamtjahr bestätigt, diese allerdings für das Bruttowarenvolumen (GMV) und den Umsatz gesenkt.



Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) (+7,1%) habe gestern den höchsten Quartalsumsatz und das zweithöchste bereinigte Betriebsergebnis der Firmengeschichte präsentiert. Der Ausblick für das Geschäftsjahr sei bestätigt worden.



ANDRITZ (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wiener Börse-Symbol: ANDR) (+6,5%) habe Zahlen über den Erwartungen abgeliefert, aber das Bild scheine nicht mehr gänzlich ungetrübt, zumindest laut Auftragseingang im Bereich Pulp&Paper.



Barrick Gold (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) (-0,7%) habe die Gewinnerwartungen übertreffen können. Bei den Produktionszielen sehe man sich weitgehend im Plan, stelle hier aber für Gold lediglich das Erreichen des unteren Endes der gesteckten Bandbreite in Aussicht.



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) habe gestern nach Börsenschluss Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal berichtet. Demnach sei der Umsatz um rund 1% auf USD 89,5 Mrd. gefallen, womit die Analystenerwartungen von im Schnitt USD 89,3 Mrd. übertroffen worden seien. Der Nettogewinn sei um 11% auf USD 1,46 je Aktie geklettert, womit die Erwartungen (USD 1,39 je Aktie) ebenfalls übertroffen worden seien. Enttäuscht habe allerdings der Ausblick auf die Umsätze im laufenden Quartal, was die Aktien im nachbörslichen Handel um 3,4% nach unten gedrückt habe.



Société Générale (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, Euronext Paris-Symbol: GLE) habe im dritten Quartal 2023 einen Gewinn von EUR 295 Mio. eingefahren, womit die Markterwartungen von im Schnitt EUR 168 Mio. übertroffen worden seien.



Der deutsche Baustoffkonzern Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) zeige sich nach einem überraschend profitablen Sommerquartal zuversichtlich für das Gesamtjahr und rechne mit einem bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen EUR 2,85 und 3 Mrd.





Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) (+3,2%) präsentierte gestern die Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2023 und überzeugte abermals mit starken Wachstumszahlen und erfolgreichen Studienergebnissen.

QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) (+5,8%) leide unter der nach wie vor schwachen Nachfrage nach neuen Smartphones und habe im abgelaufenen Geschäftsquartal erneut einen Gewinn- und Umsatzrückgang verzeichnet.

Das niederländische Finanzinstitut ING Groep (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) (-1,8%) habe wie seine Mitbewerber von den gestiegenen Zinserträgen profitiert, welche sich dank weiterhin niedriger Risikokosten in einen höheren Gewinn niederschlagen würden. Weiters habe ING ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt.

Bei Mondelez (ISIN: US6092071058, WKN: A1J4U0, Ticker-Symbol: KTF, NASDAQ-Symbol: MDLZ) (+1,7%) habe die starke Performance im abgelaufenen Quartal das Unternehmen veranlasst, seine Gesamtjahresprognose zum nunmehr dritten Mal in diesem Jahr anzuheben.