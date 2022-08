XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

24,57 EUR -0,49% (12.08.2022, 17:35)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (15.08.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fresenius erwartet schlechtere Geschäfte - AktienanalyseDer Gesundheitskonzern Fresenius erwartet wegen Problemen bei seiner Dialysetochter FMC schlechtere Geschäfte, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.FMC leide unter einem verschärften Personalmangel in den USA, der zu Kapazitätsengpässen bei Gesundheitsdienstleistungen führen dürfte. Dazu würden steigende Löhne und Materialkosten sowie Störungen in der Lieferkette kommen. Der Umsatz solle daher nur noch im niedrigen bis mittleren einstelligen statt im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. Das Ergebnis solle sogar sinken. Auch die mittelfristigen Ziele seien nicht mehr zu halten. Die Aktie habe mit klaren Abschlägen reagiert.Den Rücksetzer hat CEO Stephan Sturm zum Nachkauf von 10.000 Fresenius-Aktien im Gesamtvolumen von knapp 240.000 Euro genutzt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 31/2022)Börsenplätze Fresenius-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:24,83 EUR +0,28% (15.08.2022, 08:13)