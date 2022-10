Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (26.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Die Fresenius-Aktie habe sich zur Wochenmitte an die DAX-Spitze gesetzt. Ein Interview des neuen Unternehmenschefs Michael Sen mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sorge für frische Impulse. Im Gespräch habe Sen schnelle Ergebnisse bei der Neuausrichtung des Konzerns versprochen und bestätigt, dass es mit dem bekannten aktivistischen US-Investor Elliott "bereits einen Kontakt" gegeben habe.DER AKTIONÄR habe bereits berichtet, dass Elliot unter der Leitung von Hedgefonds-Manager Paul Singer Spekulationen zufolge eine Beteiligung an Fresenius erworben habe, um das weit verzweigte Gesundheitsunternehmen möglicherweise zu entflechten. An der Fresenius-Struktur mit den Sparten Dialyse, Flüssigarzneien, Kliniken und Servicegeschäft habe es immer wieder Kritik von Investoren gegeben.Passend dazu habe Berenberg heute sein Kaufvotum bestätigt, das Kursziel vor den Q3-Zahlen aber 54,95 auf 46,10 Euro reduziert. Daraus resultiere noch immer eine Kurschance von rund 100 Prozent. Die Aktie sei weiter ein überzeugender Wert für diejenigen, die bereit seien, eine schwierige Zeit zu überstehen, so Analyst Tom Jones. Das dritte Quartal dürfte aber holprig und relativ glanzlos für ausgefallen sein. Besonders sorge er sich jedoch um den Ausblick, dieser sei insbesondere bei der Klinikgesellschaft Helios und der Dienstleistungstochter Vamed in Gefahr. Der Ruf nach Veränderung dürfte sich damit weiter verstärken, so der Experte.Auch aus Sicht des AKTIONÄR sei es denkbar, dass sich aktivistische Investoren wie eben Paul Singer bei Fresenius positionieren würden. "DER AKTIONÄR sieht Potenzial für eine Aufspaltung des Gesundheitskonzerns, der mittel- bis langfristig einen Mehrwert für die Aktionäre schaffen kann. Auch gezielte Verkäufe bestimmter Unternehmensbereiche sind denkbar, um die durchaus hohe Verschuldung zu reduzieren", habe es bereits in AKTIONÄR-Ausgabe 35/22 im Hinblick auf den damals bevorstehenden Wechsel an der Spitze des Konzerns geheißen.Das Fazit hat Bestand: Auf dem derzeitigen Kursniveau sollte sich mittel- bis langfristig ein antizyklischer Einstieg für Anleger mit Weitblick lohnen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)