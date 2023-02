Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (20.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Der Krankenhausbetreiber und Medizinkonzern Fresenius und seine Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) würden an diesem Mittwoch (22. Februar) ihre Resultate für das Jahr 2022 veröffentlichen. Der Gewinn beider Unternehmen dürfte eingebrochen sein. Das Augenmerk der Investoren an der Börse liege jedoch weniger auf den Zahlen, sondern auf dem Update zur Konzernstrategie.Bei Fresenius könnte der von Investoren lange geforderte Umbau endlich Gestalt annehmen. Der seit Oktober amtierende Fresenius-Lenker Michael Sen habe das komplette Geschäft mitsamt den komplexen Strukturen aller vier Konzernbereiche auf den Prüfstand gestellt.Vor allem der Blutwäschespezialist FMC erweise sich als schwere Last - dem Unternehmen hätten zuletzt ein Mangel an Pflegekräften in den USA, Lieferkettenprobleme sowie steigende Löhne und Materialkosten zu schaffen gemacht. Aber auch die anderen Geschäftsbereiche hätten mit Gegenwind zu kämpfen gehabt. Jüngst habe Fresenius angekündigt, eine Entflechtung von FMC zu prüfen, mit der die Tochter von einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden könnte. Dann müsste Fresenius den Blutwäschespezialisten nicht mehr voll in die Bilanz aufnehmen.Fresenius halte zwar lediglich 32 Prozent an FMC, habe aber durch das Konstrukt der KGaA faktisch das Sagen bei dem Dialyseunternehmen und müsse daher im Gegenzug auch dessen schwache Geschäftsentwicklung komplett mittragen. Auch die Trennung von Geschäftsbereichen könnte verborgene Werte im Konzernverbund heben."Der Aktionär" habe bereits im August 2022 über potenzielle Aufspaltungs- oder Verkaufsabsichten bei Fresenius berichtet und eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Denn somit könnten verborgene Werte gehoben werden.An schwachen Tagen können Anleger mit Weitblick bei der Aktie des Gesundheitskonzerns unverändert zugreifen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.02.2023)Mit Material von dpa-AFX