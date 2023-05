Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Die Aktie des hessischen Gesundheitsunternehmens könnte am Donnerstag einen Blick wert sein. Heute finde der Kapitalmarkttag mit dem Fokus auf die Flüssigmedizinsparte Kabi statt. Neben der Krankenhausgesellschaft Helios sei Kabi das neue Herzstück der Bad Homburger. Daher dürfte es auf der Investorenveranstaltung darum gehen, mit welchen Initiativen und Produkten Kabi seine Margenziele erreichen wolle.Der seit Oktober amtierende Fresenius-Chef Michael Sen treibe aktuell den Umbau des DAX-Konzerns voran, der unter seinem Vorgänger mit zahlreichen Problemen zu ringen gehabt habe. Sen wolle die komplexe Struktur von Fresenius vereinfachen.Die kriselnde Tochter FMC habe mehrfach die Gewinnziele des Mutterkonzerns durchkreuzt und solle nun in eine normale Aktiengesellschaft umgewandelt werden, damit Fresenius sie nicht mehr voll bilanzieren müsse. Künftig wolle sich Sen auf die Arznei- und Medizintechniksparte Kabi und die Klinikkette Helios konzentrieren. Die Servicegesellschaft Vamed betrachte Fresenius nur noch als Finanzbeteiligung.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link