Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Der im DAX notierte Gesundheitskonzern Fresenius beginne im Zuge des Konzernumbaus mit der Veräußerung erster Geschäfte beziehungsweise Assets. Das Unternehmen stoße in Peru seinen Anteil von 70 Prozent am Betreiber des Krankenhauses Clinica Ricardo Palma in der Hauptstadt Lima ab. Anleger sollten indes einen Termin im Hinterkopf behalten.Die Käufer seien demnach bisherige Gesellschafter und andere peruanische Investoren, so das Unternehmen aus Bad Homburg. Der Verkauf solle im ersten Quartal 2024 final über die Bühne gehen. Angaben zum Verkaufspreis habe Fresenius hingegen nicht gemacht.Fresenius-Chef Michael Sen wolle sich beim fortschreitenden Umbau des DAX-Konzerns auf die Klinikkette Helios sowie Arznei-Sparte Kabi verstärkt konzentrieren. Die Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) und den Klinik-Dienstleister Vamed sehe er hingegen nur noch als Finanzbeteiligungen. Zudem sollten Randgeschäfte zudem verkauft werden, um die hohe Nettoverschuldung der Gesellschaft zu reduzieren.Firmenlenker Michael Sen habe im Frühjahr erklärt, Fresenius werde sich von einer "Handvoll" Geschäfte trennen. Spekuliert werde unter anderem auch über den Verkauf der Kinderwunschkliniken der Eugin-Gruppe und des auf Gesundheitsapps spezialisierten Softwareanbieters Curalie.Der Umbau bei Fresenius gehe voran. Mit Argusaugen dürften Anleger allerdings den bevorstehenden Quartalsbericht am Donnerstag verfolgen."Der Aktionär" rechnet mit einem guten Zahlenwerk, Anleger mit Weitblick nutzen die derzeitigen Kurse zum Einstieg beim konservativen DAX-Titel, so Michel Doepke. Zuletzt sei die Aktie durch einen Studienerfolg von Ozempic aus dem Hause Novo Nordisk bei Nierenleiden stark unter Druck geraten. (Analyse vom 31.10.2023)Mit Material von dpa-AFX