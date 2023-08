(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

30,08 EUR -0,30% (14.08.2023, 13:16)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

30,10 EUR -0,13% (14.08.2023, 13:03)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (14.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien der Fresenius-Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) ( ISIN DE0005785802 WKN 578580 ) seien am Montag nach einer Verkaufsempfehlung durch die Schweizer Großbank UBS unter Druck geraten. Sie seien bis zum Mittag um 1,1 Prozent auf 47,03 Euro gefallen, womit sie unter die 21-Tage-Linie gefallen seien, die nun abwärts gerichtet sei. Dieser Durchschnittskurs gelte als Indikator für den kurzfristigen Trend.UBS-Analyst Graham Doyle halte die Gewinnerwartungen des Markts für die Fresenius-Tochter für zu hoch. Hinzu kämen größere Unsicherheiten für die künftigen Geschäftsperspektiven. So könnten neuartige Diabetes-Therapien der vergangenen Jahre sich womöglich schon bald negativ auf die Anzahl der Dialyse-Patienten niederschlagen.Hinzu kämen aktuelle Studiendaten zum Abnehmmedikament Semaglutid, das bei Diabetikern eingesetzt werde. Die Daten hätten eine Reduktion des Herz-Kreislauf-Risikos gezeigt, weshalb sich auch die Einschätzung durchsetzen könnte, dass das Mittel die Nieren schützen könnte, erkläre Doyle.Vor diesem Hintergrund habe der Analyst das FMC-Kursziel von 43,50 auf 42,00 Euro gesenkt und die Papiere von "neutral" auf "sell" abgestuft.Als Kaufchance sehe hingegen das Bankhaus Metzler die Aktie von FMC. Analyst Alexander Neuberger habe das Papier zuletzt von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 41 auf 54 Euro angehoben. Eine rückläufige Kosteninflation berge das Potenzial einer weiteren Prognoseanhebung während der zweiten Jahreshälfte, so Neuberger. Antreiben dürften vor allem die fortschreitende Einführung von Kostensenkungsinitiativen durch den Dialysespezialisten und die Entlastung auf Seiten der Arbeitskosten, was im Zahlenwerk zum zweiten Quartal bereits augenfällig gewesen sei.Bei Fresenius und der Tochter FMC würden sich klare operative Verbesserungen abzeichnen. Das sollte mittelfristig bei beiden Titeln zu weiter steigenden Kursen führen.Die im DAX notierte Aktie der Mutter erhält allerdings derzeit vom "Aktionär" den Vorzug und bleibt bei Schwäche für konservativ ausgerichtete Anleger kaufenswert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Fresenius-Aktie. FMC sei derzeit eine Halteposition. Seit der Empfehlung des "Aktionär" im Februar dieses Jahres liege das Papier mittlerweile bereits 26 Prozent in Front. (Analyse vom 14.08.2023)