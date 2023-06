Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

25,74 EUR +0,16% (01.06.2023, 11:25)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

25,75 EUR +0,63% (01.06.2023, 11:11)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (01.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Michael Sen, Chef von Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF), hat bei den Aktionären für die Neuausrichtung des Gesundheitskonzerns und Klinikbetreibers geworben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung."Durch die neue, vereinfachte Konzernstruktur werde Fresenius transparenter", habe er auf der Hauptversammlung gesagt. Fresenius verliere Komplexität, aber nichts von seiner Substanz. Allerdings gebe es derzeit keine Pläne, den Anteil an der Dialyse-Tochter FMC zu reduzieren oder zu veräußern. Allerdings sei weiterhin geplant, FMC zu entkonsolidieren, damit sich Fresenius auf die Arzneisparte Kabi und die Klinikkette Helios konzentrieren könne.Beim Kapitalmarkttag in London habe Sen die Ziele für die Tochter Kabi für das laufende Jahr angehoben und sich auch mittelfristig optimistischer gezeigt. Angepeilt sei nun ein Umsatzplus aus eigener Kraft im mittleren einstelligen Prozentbereich, zuvor habe ein niedrig bis mittlerer einstelliger Zuwachs im Plan gestanden. Die bereinigte Marge vor Zinsen und Steuern (EBIT) werde bei rund 14 Prozent erwartet. Hier sei bisher für 2023 erwartet worden, rund einen Prozentpunkt unter dem Mittelfristziel von 14 bis 17 Prozent herauszukommen. Bis 2026 solle das obere Ende dieser Spanne erreicht werden. Der Ausblick der kompletten Fresenius-Gruppe sei davon unberührt, habe es weiter geheißen. Vor allem der Ausbau des Geschäfts mit biotechnologisch hergestellten Nachahmerpräparaten sowie mit klinischer Ernährung und Medizintechnik das Wachstum von Kabi beschleunigen.Die Nachrichten kamen an der Börse gut an, auch für Zukunft birgt der Konzernumbau reichlich Fantasie, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zur Fresenius SE & Co. KGaA. (Ausgabe 21/2023)Börsenplätze Fresenius-Aktie: