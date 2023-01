Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (06.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bad Homburger Medizintechnik-Spezialisten Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Für Fresenius-Aktionäre sei 2023 richtig gut losgegangen. Seit Jahresbeginn habe sich die Fresenius-Aktie bereits um rund zehn Prozent verteuert. Und auch am heutigen Freitag glänze der Titel, der im vergangenen Jahr noch mit einem Minus von rund 26 Prozent zu den Verlierern gehört habe, als Spitzenreiter im DAX.Nicht zuletzt dank einer Studie der Schweizer Großbank UBS hätten die Fresenius-Aktien ihre Erholung fortgesetzt. UBS-Analyst Graham Doyle habe zuvorderst die Chancen der Infusionstochter Kabi und deren strategische Möglichkeiten hervorgehoben, habe sein Kursziel für die Aktie um zwei Euro auf 32,50 Euro erhöht und seine Kaufempfehlung bekräftigt. Kabi sei weit mehr als nur eine Sparte generischer Injektionspräparate und dürfte künftig von nachhaltigeren Wachstumstreibern profitieren. Dabei habe er auf Geschäftsbereiche wie Ernährung, Plasmapherese und Zelltherapie und das Geschäft mit Biosimilars verwiesen.Überdies stütze die Aktie, dass angesichts der Nervosität vor dem heutigen US-Arbeitsmarktbericht (14:30 Uhr) defensive Werte, also weniger konjunktursensible Aktien, wie etwa die des Krankenhausbetreibers und Gesundheitsspezialisten gefragt seien. Die Aktie gewinne zum Wochenausklang rund 2,4 Prozent auf 2,86 Euro und notiere damit auf dem höchsten Stand seit Mitte Juli des vergangenen Jahres. Damit sehe es charttechnisch richtig gut aus, da der Kurs zuletzt die für den mittel- und langfristigen Trend wichtige GD 200, habe überwinden können.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link