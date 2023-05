Offenlegungen



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

27,41 EUR +0,04% (23.05.2023, 12:29)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

27,38 EUR -0,07% (23.05.2023, 12:20)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (23.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) weiterhin zu kaufen.Das Zahlenwerk von Fresenius zum Q1 2023 habe sich sehen lassen können. So habe der deutsche Gesundheitskonzern einen Umsatz von EUR 10,23 Mrd. (Bloomberg-Konsens: EUR 10,13 Mrd.) erwirtschaftet, was einem Zuwachs von 5% (währungsbereinigt ebenso) entspreche. Das bereinigte EBIT verringerte sich zwar um 9% (währungsbereinigt -10%) auf EUR 908 Mio., vermochte aber dennoch die Markterwartung von EUR 826 Mio. (Bloomberg) um 10% zu übertreffen, so die Analysten der RBI. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie sei mit EUR 0,69 gut 13% über den Analystenschätzungen von im Schnitt EUR 0,61 (Bloomberg) angesiedelt gewesen.Fresenius habe schon vor längerem klargestellt, dass in ihrer langfristigen strategischen Neuausrichtung vor allem die Sparten Helios und Kabi als Wachstumstreiber identifiziert worden seien. Mit einem Umsatz von EUR 3,07 Mrd. bzw. EUR 1,99 Mrd. seien beide den Erwartungen gerecht geworden und hätten eine solide organische Wachstumsdynamik von 5% bzw. 8% ausgewiesen. Des Weiteren habe Kabi mit einem bereinigten EBIT von EUR 289 Mio. überzeugt, welches die Analystenschätzungen von im Schnitt EUR 251 Mio. um gut 15% übertroffen habe.Investitionen in laufende Programme für Produktivitätsverbesserungen und Kosteneinsparungen sollten ab dem Jahr 2025 jährliche Einsparungen von rund EUR 1 Mrd. auf EBIT-Ebene zur Folge haben. Bereits im Q1 2023 hätten "strukturelle Produktivitätsverbesserungen" aus dem "Kosten- und Effizienzprogramm" zu Einsparungen von rund EUR 130 Mio. auf EBIT-Ebene geführt.Das Management habe den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigt: So rechne das Unternehmen mit einem organischen Wachstum des konzernübergreifenden Umsatzes im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Das bereinigte EBIT solle bestenfalls stabil bleiben, könnte aber auch um einen hohen einstelligen Prozentbereich absacken. Ohne Berücksichtigung von FMC belaufe sich das untere Ende dieser Prognosespanne auf einen Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich. Das Management habe den gegebenen Ausblick zu Beginn des Jahres als "herausfordernd, aber realistisch" bezeichnet. Des Weiteren hätten sich die Kosteninflation sowie der Arbeitskräftemangel in den USA in den bisherigen Quartalen sowie nun auch negativ auf das Ergebnis ausgewirkt. Für das Geschäftsjahr 2023 rechne das Management sogar mit einer stärkeren Belastung durch diese Faktoren als im Vorjahr.Fresenius plane die Dekonsolidierung der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) ( ISIN DE0005785802 WKN 578580 ) sowie die Umwandlung dieser in eine Aktiengesellschaft. Dadurch wolle man die Governance- und Konzernstrukturen vereinfachen und in weiterer Folge die Profitabilität von Fresenius steigern. Das Vorhaben solle bis spätestens Jahresende abgeschlossen sein, wobei der Anteil von Fresenius am Grundkapital von FMC mit 32% unverändert bleiben solle.Um der schwierigen Lage Herr zu werden, habe der Konzern einige Maßnahmen ins Leben gerufen: Von dem laufenden Kosten- und Effizienzprogramm, den Programmen für Produktivitätsverbesserungen, bis hin zu der Dekonsolidierung der Dialysetochter FMC - alle Vorhaben sollten das Unternehmen für die Zukunft wappnen. Die Analysten der RBI würden diese Initiativen als äußerst positiv bewerten, wobei speziell Letztere dem Unternehmen dabei helfen sollte, sich auf die Kernbereiche seines Geschäfts zu konzentrieren.Die Analysten der RBI seien vom Investment Case Fresenius als stark diversifizierten Gesundheitskonzern mit einem zuverlässigen Dividendenwachstum weiterhin überzeugt. Des Weiteren würden die Analysten der RBI konstatieren, dass die Bewertung der Aktie das Ertragswachstumsprofil sowie den stark defensiven Charakter nicht adäquat widerspiegele. Auf Basis von KGV, EV/Sales und EV/EBIT für 2023/24e spiegele die Fresenius-Aktie massive - nach Einschätzung der Analysten der RBI in dieser Dimension nicht gerechtfertigte - Bewertungsabschläge von 50% gegenüber ihrer Peer Group wider und notiere sogar bei einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von unter 1. Auch die deutlich über dem Median der Peer Group liegenden Gewinnwachstumsschätzungen (13,8% vs. 8,3%) für die Jahre 2022-2025e sprächen klar für das Investment-Case Fresenius.Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bekräftigt daher sowohl seien Kaufempfehlung als auch sein Kursziel von EUR 35 für die Aktie von Fresenius. (Analyse vom 23.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: