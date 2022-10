Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Seit Monatsbeginn sei Michael Sen als CEO des Gesundheitskonzerns aktiv. "Der Aktionär" sehe gute Chancen, dass der Manager die richtigen Weichen stelle, um Fresenius wieder auf Kurs zu bringen. Gehe es nach den Analysten von Jefferies, so sei die derzeitige Guidance des DAX -Unternehmens zu ambitioniert.Das Analysehaus habe das Kursziel für Fresenius SE von 30 auf 24 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "hold" belassen. Mit Blick auf seine überarbeitete Einschätzung der Dialysetochter FMC ( ISIN DE0005785802 WKN 578580 ) halte Analyst James Vane-Tempest die aktuelle Prognose des Medizinkonzerns mit Blick auf den Gewinnrückgang für zu optimistisch.Er liege laut einer am Montag vorliegenden Studie mit seiner Erwartung eines Rückgangs von knapp 6 Prozent eher am unteren Ende der Zielspanne von Fresenius. Seine Schätzungen für das Ergebnis habe der Experte insgesamt um bis zu 14 Prozent gekappt. FMC-Aktien habe er in einer separaten Studie auf "hold" abgestuft.Anleger mit Weitblick greifen trotz des angeschlagenen Chartbilds bei der Aktie zu, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Fresenius SE & Co. KGaA. Ein Stopp bei 19 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 10.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link