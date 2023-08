Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (10.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Gesundheitskonzern Fresenius wolle sich laut einem Medienbericht von seiner Kinderwunschklinik-Gruppe Eugin trennen. Der DAX-Konzern erwarte in diesen Tagen bindende Angebote für die Tochter, habe das Handelsblatt unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Die Aktie des Unternehmens verbuche weitere Zugewinne.Eugin könne dabei mit 400 bis 500 Millionen Euro bewertet werden. Zu den Interessenten würden demnach Finanzinvestoren zählen. Auch für ein Bündel von Kliniken in Lateinamerika suche die Fresenius-Kliniktochter Helios nach einem Käufer, habe es geheißen. Ein Konzernsprecher habe den Bericht am Donnerstag nicht kommentieren wollen.Fresenius habe die Übernahme von Eugin erst Ende 2020 unter dem damaligen Konzernchef Stephan Sturm angekündigt. Bei der Bewertung der Klinik-Kette sei von knapp 430 Millionen Euro einschließlich Schulden die Rede gewesen.Von den Kinderwunschkliniken habe sich Fresenius Wachstumschancen erhofft: Die Behandlungen seien gefragt, da viele Frauen erst in einem höheren Alter Kinder bekommen wollten und es häufig zu Unfruchtbarkeit komme, habe es damals geheißen. Die Eugin-Gruppe betreibe nach Unternehmensangaben 44 Kliniken und 37 weitere Standorte weltweit. Sie habe im vergangenen Jahr mit rund 1800 Beschäftigten einen Umsatz von 250 Millionen Euro erzielt.Der Verkauf der Klinikkette Eugin wäre ein sinnvoller Schritt, womit Fresenius seinen Fokus weiter schärfen würde. Das komme am Markt gut an, die Aktie gewinne gut zwei Prozent an Wert und nähere sich dem 52-Wochen-Hoch an. Ein nachhaltiger Sprung darüber würde frisches Kurspotenzial entfalten.Bei Schwäche ist die Aktie weiter kaufenswert, ein Stopp bei 21,50 Euro sichert nach unten ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.08.2023)Mit Material von dpa-AFX