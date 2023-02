Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (13.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Der Gesundheitskonzern Fresenius prüfe eine Dekonsolidierung seiner Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) durch einen potenziellen Rechtsformwechsel in eine Aktiengesellschaft. An der Börse habe die Nachricht für einen Kurssprung gesorgt. Auch die Analysten würden einen derartigen Schritt begrüßen.Das Analysehaus Kepler Cheuvreux habe die Einstufung für Fresenius auf "buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Experten beschäftigten sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer erwogenen Entflechtung von FMC. Der Gedanke, die Rechtsform der Dialysetochter zu ändern, sei ein guter erster Schritt, um verborgene Werte freizulegen.Anlässlich der erwogenen Entflechtung der Dialysetochter FMC habe die Deutsche Bank ihr Votum "hold" mit einem Kursziel von 23 Euro bekräftigt. Wie Analyst Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben habe, sehe er in einer FMC-Ausgliederung einen Schritt in die richtige Richtung. Die Umwandlung der KGaA in eine Aktiengesellschaft vereinfache den Investmentansatz und würde einen potenziellen Verkauf des 32-prozentigen Fresenius-Anteils an FMC erleichtern.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link