XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

22,73 EUR +2,62% (26.10.2022, 09:51)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (26.10.2022/ac/a/d)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse der Privatbank Berenberg:Tom Jones und Odysseas Manesiotis, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF), senken aber das Kursziel von 54,95 auf 46,10 Euro.Das dritte Quartal des hessischen Gesundheitskonzerns dürfte holprig und relativ glanzlos ausgefallen sein, so die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihre Sorgen würden aber besonders dem Ausblick gelten, dieser sei v.a. bei der Klinikgesellschaft Helios und der Dienstleistungstochter Vamed in Gefahr. Der Ruf nach Veränderung dürfte sich damit weiter verstärken. Die Fresenius-Aktie bleibe allerdings ein überzeugender Wert für diejenigen, die bereit seien, eine schwierige Zeit zu überstehen.Tom Jones und Odysseas Manesiotis, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Fresenius-Aktie bestätigt und das Kursziel von 54,95 auf 46,10 Euro reduziert. (Analyse vom 26.10.2022)Börsenplätze Fresenius-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:23,13 EUR +4,24% (26.10.2022, 10:07)