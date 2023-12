Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (05.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Von den Verlaufstiefs Anfang November bei rund 24 Euro habe sich die Fresenius-Aktie in den zurückliegenden Wochen wieder nach oben gearbeitet und sogar zwischenzeitlich Kurse von über 29 Euro erreicht. Am Dienstag setze der DAX-Titel allerdings merklich zurück, was die rote Laterne im DAX bedeute. Und das, obwohl die jüngsten Analystenstimmen weiteres Aufwärtspotenzial signalisieren würden.Die amerikanische Bank J.P. Morgan stufe das Papier zwar weiterhin nur mit "neutral" ein, das Kursziel liege nun mit 32,50 Euro deutlich höher als der zuvor ermittelte faire Wert von 29,60 Euro.Die Hoffnungen auf eine Kurserholung im europäischen Medizintechniksektor 2023 nach dem furchtbaren Vorjahr hätten sich kaum erfüllt, so Analyst David Adlington in seinem jüngsten Branchenausblick. 2024 rechne er mit einer nachlassenden Umsatzdynamik und sehe bei den Markterwartungen für die Margen kaum Luft nach oben.Bei Fresenius setze die neue Führung strukturelle Veränderungen und operative Verbesserungen durch, die sich positiv bemerkbar machen sollten. Die Beteiligung am Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) bleibe aber eine Belastung für den Gesundheitskonzern.Die Einschätzung des "Aktionär" habe Bestand: CEO Michael Sen könne den Gesundheitskonzern wieder nachhaltig mit einem erfolgreichen Umbau in die Erfolgsspur zurückführen. Auch wenn hinter der Dividende für das laufende Geschäftsjahr (die im Jahr 2024 fließen könnte) weiter ein Fragezeichen steht, können konservativ ausgerichtete Anleger mit Weitblick an schwachen Tagen zugreifen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.12.2023)Mit Material von dpa-AFX