Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

26,03 EUR +1,01% (02.06.2023, 14:29)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

26,03 EUR +1,09% (02.06.2023, 14:17)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (02.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Die Aktie von Fresenius könne zum Wochenschluss zulegen und damit die wichtige 200-Tage-Linie verteidigen. Das Papier profitiere dabei von positiven Analysteneinschätzungen. Das Analysehaus Jefferies beispielsweise sehe fast 50% Potenzial und habe das Kursziel für die Fresenius-Aktie von 33 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen.Auch Deutsche Bank Research habe das Kursziel von 22 auf 28 Euro erhöht. Die Einstufung laute aber weiter "hold". Deutliches Potenzial würden weitern Barclays und die Privatbank Berenberg sehen. Die britische Investmentbank habe die Einstufung für Fresenius auf "overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro bestätigt. Berenberg rate ebenfalls zum Kauf und sehe ein Kursziel von 44,50 Euro.Fresenius-Chef Michael Sen sei zwar erst seit vergangenem Herbst an der Spitze des hessischen Konzerns, scheine jedoch bereits die richtigen Maßnahmen zur Profitabilitätssteigerung zu ergreifen. Das würden die zuletzt angehobenen Ziele für Kabi belegen. Die Analysten würden nun nachziehen. Die Aktie bleibe auf dem derzeitigen Niveau ein Kauf für Anleger mit Weitblick. Aus charttechnischer Sicht gelte es, rasch die 38-Tage-Linie zurückzuerobern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius-Aktie: