Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Krankenhaus- und Medizinkonzern Fresenius räume weiter bei sich auf und baue den Vorstand um. Zugleich plane der Konzern tief greifende personelle Veränderungen bei seiner Servicegesellschaft Vamed. So scheide der bisherige Vamed-Chef Ernst Wastler zum 18. Juli mit Erreichen des Rentenalters aus dem österreichischen Unternehmen aus und verlasse ebenfalls den Fresenius-Vorstand, so der Konzern.Als Nachfolgeregelung erhalte Vamed künftig mit den neuen Vorständen Klaus Schuster und Frank-Michael Frede eine Doppelspitze. Schuster als neuer Konzernsprecher werde jedoch nicht mehr im Fresenius-Vorstand vertreten sein. Stattdessen zeichne für Vamed künftig in dem Gremium Michael Moser verantwortlich, den Fresenius bereits als neues Vorstandsmitglied angeheuert habe. Moser solle auch in den Vamed-Aufsichtsrat rücken, der auf sechs Mitglieder verkleinert werde.Im Mai habe Fresenius-Chef Sen von schweren strukturellen Problemen bei Vamed berichtet und eine Überprüfung angekündigt. Mit den jetzigen Personalentscheidungen treibe Fresenius auch die personelle Entflechtung seines Vorstands von Vamed voran. Der DAX-Konzern wolle den Klinikdienstleister trotz einer Mehrheitsbeteiligung künftig nur noch als Investment behandeln. Das gelte auch für die Dialysetochter FMC ( ISIN DE0005785802 WKN 578580 ), die bis Jahresende aus der Fresenius-Bilanz genommen werden solle. Nach der Dekonsolidierung werde auch FMC mit deren Chefin Helen Giza nicht mehr im Fresenius-Vorstand vertreten sein, habe der DAX-Konzern weiter mitgeteilt."Der Aktionär" traue Fresenius-Chef Michael Sen zu, den Gesundheitskonzern wieder in die Erfolgsspur zurückzuführen. Antizyklisch ausgerichtete Anleger mit Geduld nutzen den jüngsten Kursrücksetzer zum Einstieg bei der DAX-Aktie, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Fresenius SE & Co. KGaA. Ein Stopp bei 20 Euro sichere nach unten vor größeren Verlusten ab. (Analyse vom 28.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link