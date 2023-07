Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (26.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius setze sich zur Wochenmitte an die DAX-Spitze. Ausschlaggebend für den Kurssprung von rund 2 Prozent gegen den Gesamtmarkt seien nach Ansicht des "Aktionär" verschiedene Gründe. Interessierte Anleger sollten sich darüber hinaus einen wichtigen Termin im Kalender festhalten.Positive Impulse verleihe zum einen ein positiver Analystenkommentar aus dem Hause Barclays. Die britische Großbank stufe den DAX-Titel weiter mit "overweight" ein, das neue Kursziel werde nun auf 35 Euro beziffert. Zuvor habe Barclays die Fresenius-Aktie bei 34 Euro fair bewertet gesehen. Mit Ausnahme der Sparte Vamed dürfte der Gesundheitskonzern eine starke Performance hingelegt haben, attestiere Analyst Hassan Al-Wakeel.Zum anderen würden sich die Stimmen mehren, dass es nach dem zerstörten Pfizer-Werk doch zu größeren Lieferkettenproblemen kommen könnte. Ein Tornado, der letzte Woche ein riesiges Pfizer-Arzneimittellager in North Carolina zerstört habe, werde nach Schätzungen einer unabhängigen gemeinnützigen Organisation wahrscheinlich zu einer Unterbrechung der Versorgung mit lebenswichtigen Medikamenten für die Chirurgie und die Intensivpflege führen, berichte die "New York Times".Demnach habe Pfizer eine Liste von Medikamenten veröffentlicht, bei denen es zu Engpässen kommen könnte - oder in einigen Fällen zu einem tieferen Zustand des Mangels. Dazu würden übliche intravenöse Infusionen, Schmerzmittel wie Fentanyl und Morphin sowie Lidocain zur Lokalanästhesie und Heparin zur Behandlung oder Vorbeugung von Blutgerinnseln gehören, heiße es weiter.Indes könnten die Zahlen zum zweiten Quartal, die Fresenius am 02. August vorlegen wolle, einen weiteren positiven Impuls bei der Aktie auslösen. Analysten würden im Berichtszeitraum mit Erlösen in Höhe von 10,3 Milliarden Euro und einem EBITDA von 1,36 Milliarden Euro rechnen. Unter dem Strich könnte Fresenius ein bereinigtes Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 Euro ausweisen.Optimistischere Analystenstimmen, der Newsflow aus den USA und das zunehmend attraktivere Chartbild: Derzeit passe vieles bei der Aktie von Fresenius zusammen. Der seit Herbst vergangenen Jahres amtierende CEO Michael Sen habe ohnehin das Potenzial, den Gesundheitskonzern wieder zurück in die Erfolgsspur zu führen.Bei Schwäche können langfristig ausgerichtete Anleger weiter zugreifen, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Fresenius-Aktie. (Analyse vom 26.07.2023)