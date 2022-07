Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (28.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Der Gesundheitskonzern Fresenius erwarte wegen Problemen bei der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) schlechtere Geschäfte. FMC leide unter einem verschärften Personalmangel in den USA, der zu Kapazitätsengpässen bei Gesundheitsdienstleistungen führen dürfte. Dazu kämen steigende Löhne und Materialkosten sowie Störungen in der Lieferkette. Auch die mittelfristigen Ziele seien nicht mehr zu halten.Börsianern zufolge habe mit Blick auf 2022 weniger die Prognosesenkung an sich als deren Ausmaß überrascht. Derweil seien die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal laut einem Marktbeobachter bei FMC ein wenig besser als erwartet ausgefallen, beim Mutterkonzern hingegen durchwachsen."Am Ende des ersten Quartals haben wir mit einem länger anhaltenden Arbeitskräftemangel gerechnet. Eine so deutliche und schnelle Verschärfung konnten wir damals aber noch nicht absehen", habe die stellvertretende FMC-Vorstandschefin Helen Giza, gesagt. Personalknappheit, Fluktuation und die zunehmende Abhängigkeit von Leiharbeitskräften hätten die Kosten hochgetrieben. FMC habe seine Prognosen für dieses Jahr gesenkt und erwarte nun einen Gewinnrückgang im hohen Zehn-Prozent-Bereich. Das Umsatzwachstum solle zudem schwächer ausfallen.Die Konzernmutter könne sich den Problemen nicht entziehen, so Vorstandschef Stephan Sturm. Fresenius erwarte für dieses Jahr ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Den Gewinn sehe Fresenius währungsbereinigt und vor Sondereinflüssen sinken. Wegen der Probleme bei FMC erwarte Fresenius, sein mittelfristiges Gewinnziel nicht mehr erreichen zu können. Auch FMC habe die Ziele bis 2025 zurückgezogen.Fresenius und die Dialyse-Tochter FMC würden an mehreren Fronten mit vielen Problemen kämpfen.Eine Besserung ist nach Ansicht des "Aktionär" vorerst nicht in Sicht, Anleger sollten daher nicht ins fallende Messer greifen. Beide Aktien befinden sich derzeit nicht auf der "Aktionär"-Empfehlungsliste, so Michel Doepke. (Analyse vom 28.07.2022)Mit Material von dpa-AFX