Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

23,52 EUR -1,22% (16.03.2023, 12:11)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

23,55 EUR +0,38% (16.03.2023, 11:58)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (16.03.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fresenius: Neustrukturierung steht im Vordergrund - AktienanalyseDer neue Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF)-Chef Michael Sen treibt nach einem Gewinneinbruch den Umbau des Krankenhausbetreibers und Medizinkonzerns voran, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Mit der Konzentration auf das Klinikgeschäft Helios und die Flüssigmedizin Tochter Kabi gebe der CEO die neue Richtung im Konzern vor. Die einzelnen Bereiche wolle er stärker auf Rendite trimmen, dafür gebe es auch höhere Einsparziele. Ab 2025 sollten die Kosten jährlich um rund eine Mrd. Euro runter. Auch solle die komplexe Firmenstruktur mit der Entflechtung der Dialysetochter FMC vereinfacht werden. Außerdem verabschiede sich der Manager von der aggressiven Übernahmestrategie der Vergangenheit.Angesichts dessen würden die durchwachsenen 2022er Zahlen zur Nebensache geraten. Obwohl der Umsatz um neun Prozent auf rund 40,8 Mrd. Euro gestiegen sei, sei das bereinigte operative Ergebnis um sechs Prozent gesunken. Inklusive Wechselkurseffekten habe das Minus elf Prozent betragen. Inflation, steigende Kosten, Personalmangel und Lieferkettenprobleme hätten deutlich belastet. Darunter würden auch die Anteilseigner leiden. Sie bekämen für 2022 erstmals seit fast 30 Jahren keine Dividendenerhöhung, sondern mit 92 Cent je Aktie eine Ausschüttung auf Vorjahresniveau. Auch die Aussichten auf 2023 seien trüb: Fresenius habe bestenfalls ein stabiles Ergebnis in Aussicht gestellt.Bei Analysten stehe der Konzernumbau im Vordergrund. Warburg Research etwa habe Fresenius von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 24 auf 34 Euro angehoben. Die Neustrukturierung des Unternehmens verbessere die künftigen Aussichten, so der zuständige Analyst. (Ausgabe 10/2023)Börsenplätze Fresenius-Aktie: