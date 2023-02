Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Der Gesundheitskonzern Fresenius könnte seine spanische Krankenhausgruppe Quironsalud einem Pressebericht zufolge veräußern. Große Beteiligungsgesellschaften hätten sich auf ein Angebot vorbereitet, habe die spanische Zeitung Cinco Dias am Dienstag in Madrid berichtet und beziehe sich dabei auf Quellen aus dem Finanzsektor.Mögliche Interessenten könnten Gesellschaften wie CVC, Permira und Hellman & Fridman sein. Die Bewertung von Quironsalud solle laut dem Bericht bei bis zu sieben Milliarden Euro liegen. Der DAX-Konzern habe vor gut sechs Jahren insgesamt 5,76 Milliarden Euro für die Spanier gezahlt. Ein Fresenius-Sprecher habe den Bericht nicht kommentieren wollen.Noch seien laut dem Bericht keine Banken mit einem Verkauf mandatiert, aber die Investoren hätten sich bereits vorbereitet. Der seit Oktober amtierende Konzernchef Michael Sen, der das Ruder nach einigen schwierigen Jahren herumreißen solle, habe angekündigt, alle Geschäfte auf den Prüfstand zu stellen. Neuigkeiten zum möglichen Umbau könnte es an diesem Mittwoch bei der Vorlage der Geschäftszahlen für das vergangene Jahr geben.Am Mittwoch (22. Februar) würden Fresenius und seine ebenfalls im DAX beheimatete Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) die Zahlen für das Jahr 2022 veröffentlichen. Das Augenmerk der Investoren an der Börse liege jedoch weniger auf den Zahlen, sondern auf dem Update zur Konzernstrategie. Hier könnte es im Hinblick auf Quironsalud oder andere Unternehmensbereiche spannend werden.An schwachen Tagen können Anleger mit Weitblick bei der Aktie des Gesundheitskonzerns unverändert zugreifen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.02.2023)Mit Material von dpa-AFX