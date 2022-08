Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

25,43 EUR +3,29% (19.08.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

24,62 EUR +0,20% (19.08.2022, 17:35)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (21.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Der hessische Konzern bekomme einen neuen Chef. Der Aufsichtsrat habe den für die Sparte Kabi verantwortlichen Vorstand Michael Sen zum 1. Oktober 2022 zum Vorstandsvorsitzender bestellt, habe Fresenius am Freitag mitgeteilt. Er folge auf Stephan Sturm, der das Unternehmen "im guten Einvernehmen" verlasse. Sen werde zudem kommissarisch die Aufgabe als Vorstandsvorsitzender von Fresenius Kabi weiterführen, bis seine Nachfolge dort geregelt sei.Fresenius habe zuletzt wegen anhaltender Probleme bei seiner Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) die Jahresziele senken müssen. Sen sei seit April 2021 im Vorstand von Fresenius für die auf Flüssigmedizin und biopharmazeutisch hergestellte Nachahmermedikamente spezialisierte Tochter Fresenius Kabi verantwortlich. Davor sei er Mitglied des Vorstands von Siemens gewesen. Von 2015 bis 2017 sei er Finanzvorstand beim Energiekonzern E.ON gewesen.Sen könnte für einen Strategiewechsel bei Fresenius sorgen. Auch eine weitere Aufspaltung des Konzerns halte "Der Aktionär" für realistisch. Das könnte wiederum verborgene Werte heben - und mittel- bis langfristig der Fresenius-Aktie wieder Schwung verleihen. "Der Aktionär" werde die Pläne des neuen Chefs mit Argusaugen verfolgen. Für einen Einstieg sei es aber noch zu früh, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius-Aktie: