Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

26,94 EUR +1,70% (03.01.2023, 08:08)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

26,44 EUR +0,72% (02.01.2023, 17:35)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (03.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Das Papier des hessischen Gesundheitskonzerns steige weiter in der Gunst der Analysten. Nach mehreren positiven Stimmen würden in den vergangenen Monaten auch die Experten vom Analysehaus Jefferies umschwenken, die bisherige Einstufung "hold" streichen und nun für den DAX-Wert deutliches Aufwärtspotenzial sehen.Jefferies habe die Fresenius-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 24 auf 35 Euro erhöht. Während er die Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) abgestuft habe, sehe Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie beim Fresenius-Konzern die Chance auf eine Neubewertung der übrigen Teile. Die Kurszielerhöhung habe er mit einem besseren Ausblick für die Medizintochter Kabi begründet. Außerdem habe er einen bisherigen 30%-igen Abschlag aus seinem Modell gestrichen, was er mit mehr Zuversicht für einen Wandel der Konzernstruktur begründet habe.Auch "Der Aktionär" sehe Neubewertungspotenzial für den Gesundheitskonzern. Mit Michael Sen habe ein erfahrener Manager im vergangenen Herbst den Posten des CEO übernommen, der die richtigen Weichen dafür stellen könne. Die Fresenius-Aktie bleibe bei Schwäche für mittel- bis langfristig ausgerichtete Anleger kaufenswert, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius-Aktie: