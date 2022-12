Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (14.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Biosimilars würden enorme Wachstumschancen für die Biopharma-Industrie eröffnen. Auch die Fresenius-Tochter Kabi wolle sich mit einem breiten Portfolio an solchen Nachahmer-Medikamenten ein Stück vom milliardenschweren Kuchen sichern. In den USA könnten die Bad Homburger nun eine wichtige Marktzulassung verbuchen.Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe dem Adalimumab-Biosimilar Idacio zur Behandlung von chronischen Autoimmunerkrankungen für alle zulässigen Indikationen des Referenzprodukts Humira grünes Licht erteilt. Es handele sich hierbei um das zweite Biosimilar aus dem Hause Fresenius, welches in den USA fortan vermarktet werden dürfe. Die Einführung von Idacio in den Vereinigten Staaten sei ab Juli 2023 vorgesehen.Humira sei ein Blockbuster aus dem Hause Abbvie . Weltweit habe der Pharma-Riese im Jahr 2021 rund 20,7 Milliarden Dollar mit dem Antikörper umgesetzt. Und das, obwohl Abbvie in Europa bereits der günstigeren Biosimilar-Konkurrenz ausgesetzt sei. Fresenius Kabi müsse sich unter anderem mit Top-Playern wie Novartis (Sandoz) ( ISIN CH0012005267 WKN 904278 ), Boehringer Ingelheim oder Amgen messen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Abbvie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link