XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

30,15 EUR +0,03% (11.08.2023, 09:47)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (14.08.2023/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) charttechnisch unter die Lupe.Die Fresenius-Aktie sei in den letzten Jahren - genauer gesagt seit 2017 - nicht im Verdacht gestanden, zu den Börsenlieblingen auf dem deutschen Kurszettel zu zählen. Im Gegenteil: Von 80 EUR sei das Papier in der Spitze auf unter 20 EUR zurückgefallen. Gehe diese lange Durststrecke nun zu Ende? Das sei derzeit die absolute Schlüsselfrage. Einen Fingerzeig würden möglicherweise diverse Indikatoren liefern: So signalisiere beispielsweise der "HSBC Trendkompass" für den Titel wieder einen kurz- und langfristigen Aufwärtstrend. Im Verlauf des RSI stünden zudem der Bruch des Abwärtstrends seit 2015 sowie eine Bodenbildung zu Buche. Dem trendfolgenden MACD sei zudem auf historisch niedrigem Niveau ein neues Einstiegssignal gelungen. Was aus charttechnischer Sicht noch fehle, sei ein nachhaltiger Spurt über die letzten Monatshochs bei 30 EUR. Gelinge der Befreiungsschlag, dann dürfte die Fresenius-Aktie tatsächlich das schlimmste überstanden haben. Die 200-Wochen-Linie (akt. bei 37,19 EUR) definiere dann ein perspektivisches Erholungsziel. Auf dem Weg dorthin würden das 38-Wochen-Pendant (akt. bei 33,19 EUR) und das Tief vom Februar 2021 (32,94 EUR) ein wichtiges Etappenziel bilden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 14.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:30,31 EUR +0,46% (11.08.2023, 10:02)