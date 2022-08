Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (22.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Der Abschied von Konzernchef Stephan Sturm komme am Montag bei den Fresenius-Anlegern sehr gut an. An der Börse setze sich das Papier zu Wochenbeginn an die DAX -Spitze. Die Analysten von Berenberg seien nach dem geplanten Wechsel im Management optimistisch gestimmt.Am Markt habe es geheißen, es handele sich um einen von Anlegern erhofften Schritt angesichts des Aktien-Kurses, der mittlerweile auf das niedrigste Niveau seit 2012 gesunken sei. Diese Ansicht teile auch der Berenberg-Experte Tom Jones: "Nahezu alle Herausforderungen, denen sich Fresenius in den vergangenen Jahren stellen musste, sind nicht hausgemacht. Der Aktien-Kurs spricht aber dennoch für sich", so der Experte. Michael Sen folge auf Sturm und solle den Konzern wieder auf Kurs bringen.Analyst Jones rate unverändert zum Kauf der Aktie des Gesundheitskonzerns, der faire Wert werde auf satte 54,95 Euro beziffert. Das Kursziel liege satte 113 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.Anleger sollten sich den Titel auf die Watchlist setzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Fresenius-Aktie. (Analyse vom 22.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link