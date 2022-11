Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

26,20 EUR +1,67% (28.11.2022, 09:13)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

25,70 EUR +1,30% (25.11.2022, 17:39)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (28.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Zum Start in die neue Handelswoche könnte sich die jüngste Erholungsbewegung beim Papier des hessischen Konzerns weiter fortsetzen. Denn die UBS werde optimistischer für den DAX-Wert. Mit der Erhöhung des Kursziels spreche die UBS nun auch eine Kaufempfehlung für die Fresenius-Aktie aus. Die Schweizer Großbank habe den Titel von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 24 auf 30,50 Euro angehoben. Die europäische Medizintechnikbranche sei trotz ihrer Kurskorrektur im laufenden Jahr nicht günstig, habe Analyst Graham Doyle in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Er rate daher selektiv vorzugehen, und Realismus zu kaufen und Optimismus zu verkaufen. Fresenius-Aktien sehe Doyle durch die vergleichsweise niedrige Bewertung gut nach unten gepuffert. Zudem setze er auf strategische Maßnahmen mit Bewertungspotenzial.Auch für den "Aktionär" würden auf dem aktuellen Kursniveau ganz klar die Chancen überwiegen. Anleger mit Weitblick könnten das derzeitige Kursniveau für einen antizyklischen Einstieg beim DAX-Titel nutzen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Fresenius-Aktie: