Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (28.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Der Bad Homburger Medizin- und Klinikkonzern bereite sich laut einem Pressebericht auf eine mögliche Attacke des aktivistischen US-Hedgefonds Elliott vor. Der neue Chef des DAX-Konzerns, Michael Sen, habe laut dem Artikel die US-Investmentbank Goldman Sachs mit der Ausarbeitung einer Verteidigungsstrategie beauftragt.In der vergangenen Woche habe es erste Berichte gegeben, dass Elliott bei Fresenius eingestiegen sei und womöglich auf eine Aufspaltung der komplexen Konzernstruktur dringe. Laut dem Medienbericht strebe der US-Investor eine Dekonsolidierung der schwächelnden Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) an. Diese sei im Zuge der Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten und habe zuletzt heftige Gewinneinbußen hinnehmen müssen.Fresenius halte zwar nur rund ein Drittel an FMC, die Zahlen würden jedoch zu 100% ins Zahlenwerk der Mutter einfließen und diese erheblich belasten. Nach mehreren Gewinnwarnungen in der Vergangenheit habe der DAX-Konzern erst im Sommer erneut seine Ziele gekappt. Am Freitag belaste wiederum eine Gewinnwarnung des US-Konkurrenten DaVita. Das Unternehmen rudere sowohl bei der Umsatz- als auch Ergebnisprognose zurück.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link