Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

40,62 EUR +2,99% (20.02.2024, 09:22)



XETRA-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

41,00 EUR +3,90% (20.02.2024, 09:08)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 4,1 Mio. Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netzwerk aus 3.925 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit rund 333.000 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. (20.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) unter die Lupe.Die Aktie der Fresenius-Tochter FMC könnte ihre jüngst gestartete Erholungsbewegung am heutigen Dienstag fortsetzen. Das Unternehmen habe am Morgen seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr sowie einen Ausblick auf 2024 präsentiert.Fresenius Medical Care habe 2023 von seinen Einsparungen profitiert und die eigenen Ziel leicht übertroffen. Der Umsatz habe mit 19,45 Mrd. Euro auf Vorjahresniveau gelegen. Das bereinigte operative Ergebnis sei um gut 15 Prozent auf 1,74 Mrd. Euro gestiegen. Unter dem Strich sei das Ergebnis jedoch rückläufig gewesen. Inklusive aller Effekte sei das Betriebsergebnis um 26 Prozent auf 499 Mio. Euro gesunken. Dies habe jedoch über den Prognosen von 486 Mio. Euro gelegen. Den Aktionären wolle FMC eine höhere Dividende zukommen lassen. Nach 1,12 Euro/Aktie im Vorjahr sollten es nun 1,19 Euro/Aktie werden. Im Vorfeld hätten Analysten mit einer Kürzung auf 1,06 Euro/Aktie gerechnet.Helen Giza, Vorstandsvorsitzende von Fresenius Medical Care AG, gebe sich zuversichtlich: "Wir haben alle unsere selbstgesteckten Ziele für das Jahr 2023 erfüllt und Fresenius Medical Care dabei grundlegend verändert. Gleichzeitig haben wir unseren bereits angehobenen Finanzausblick für das Gesamtjahr sogar übererfüllt. Das ist ein sehr erfolgreicher Abschluss eines außergewöhnlichen Jahres. Wir haben das neue globale Betriebsmodell umgesetzt, Fortschritte bei unserem Turnaround gemacht, unsere Rechtsform geändert und den Umbau unseres Portfolios durch wichtige Veräußerungen erfolgreich vorangetrieben. Dank des enormen Einsatzes unserer 120.000 Mitarbeiter weltweit steht bei allem, was wir tun, die hohe Qualität der Versorgung unserer Patienten im Vordergrund. Aufgrund der erzielten Turnaround-Fortschritte haben wir ein starkes Fundament geschaffen, auf dem wir aufbauen. 2024 wird ein Jahr mit beschleunigtem profitablem Wachstum, in dem wir unserem ehrgeizigen mittelfristigen Margenziel näherkommen."Die Fresenius Medical Care-Aktie dürfte sich nun dem wichtigen Widerstand in Form der 200-Tage-Linie annähern. Ein Sprung darüber wäre ein wichtiges charttechnisches Signal. Die Mutter Fresenius werde am morgigen Mittwoch die Zahlen vorlegen. (Analyse vom 20.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link