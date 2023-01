XETRA-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,8 Mio. Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netzwerk aus 4.153 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit rund 343.000 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Neben seinem Kerngeschäft in der ganzheitlichen Nierentherapie konzentriert sich das Unternehmen auf die Expansion in den Bereichen Unterstützende Geschäftsaktivitäten und Intensivmedizinische Lösungsansätze. (05.01.2023/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) charttechnisch unter die Lupe.Die schwächsten Aktien des Vorjahres würden oftmals in den ersten Handelstagen des neuen Jahres zu einer signifikanten Erholungsbewegung neigen. Erklären lasse sich diese Marktanomalie durch "window dressing-Aktivitäten" seitens großer institutioneller Investoren. Um diesen Effekt zu nutzen, hätten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die schwächsten Indexmitglieder aus DAX, MDAX und SDAX analysiert. Dabei wollten sie nicht blind auf eine "Rohrkrepierer-Rally" setzen, sondern würden zusätzlich noch den konkreten Chartverlauf in den Blick nehmen. Einen interessanten Trading-Kandidaten stelle dabei die FMC-Aktie dar, die sich zuletzt auf Basis der Haltezone aus den Tiefs der letzten 16 Jahre bei rund 26 EUR und einem Fibonacci-Level (27,23 EUR) habe stabilisieren können. Für einen Silberstreif würden zudem verschiedene Indikatoren sorgen. Hervorheben möchten die Analysten den MACD, der auf historisch niedrigem Niveau ein neues Einstiegssignal habe generieren können. Auch beim RSI liege inzwischen ein neues Kaufsignal vor. Die horizontalen Barrieren bei rund 40 EUR würden dabei ein langfristiges Erholungsziel abstecken, während das letztjährige Jahrestief (25,95 EUR) als Absicherung auf der Unterseite prädestiniert sei, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 05.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link