Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

45,49 EUR -8,64% (21.06.2022, 21:03)



XETRA-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

45,31 EUR -9,03% (21.06.2022, 17:38)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,8 Mio. Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netzwerk aus 4.153 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit rund 343.000 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Neben seinem Kerngeschäft in der ganzheitlichen Nierentherapie konzentriert sich das Unternehmen auf die Expansion in den Bereichen Unterstützende Geschäftsaktivitäten und Intensivmedizinische Lösungsansätze. (21.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei ein herber Rückschlag für die ohnehin gebeutelten Fresenius -Anleger. An einem Tag, an dem sich der DAX insgesamt recht freundlich entwickelt habe, verliere Fresenius Medical Care heute kurz vor Xetra-Handelsschluss rund neun Prozent. Fresenius gerate ebenfalls deutlich unter Druck. Hintergrund dieser Entwicklung sei eine Gerichtsentscheidung.Ein Urteil des obersten US-Gerichts gegen den Dialysekonkurrenten Davita habe Anleger verschreckt. Am Nachmittag sei eine Entscheidung des Supreme Court bekannt geworden, die Sorgen wecke über die Höhe der Erlöse mit Dialysediensten für bestimmte Patienten - einem auch für Fresenius Medical Care besonders wichtigen Markt.Das oberste Gericht der Vereinigten Staaten habe sich in einem Fall um die Höhe der Kostenerstattungen für bestimmte Dialysepatienten auf die Seite eines US-Krankenhauses geschlagen.Analyst James Vane-Tempest von Jefferies habe auf die Nachricht negativ überrascht reagiert. Anders als gedacht, sei die Entscheidung nicht zugunsten des Konkurrenten Davita ausgefallen. Er gehe dennoch davon aus, dass die in dem Fall strittigen Erstattungen durch die US-Krankenversicherung Medicare in Zukunft höher ausfallen dürften. Fresenius Medical Care empfehle er aber weiter zum Verkauf.Die Fresenius-Aktien würden schon seit Jahren schwächeln und hätten immer wieder mit operativen und makroökonomisch bedingten Rückschlägen zu kämpfen. Fresenius Medical Care sei bereits vor der jüngsten Nachricht unter den AKTIONÄR-Stopp gefallen. Fresenius selbst war ohnehin keine laufende Empfehlung, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.06.2022)(mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: