Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,8 Mio. Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netzwerk aus 4.153 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit rund 343.000 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Neben seinem Kerngeschäft in der ganzheitlichen Nierentherapie konzentriert sich das Unternehmen auf die Expansion in den Bereichen Unterstützende Geschäftsaktivitäten und Intensivmedizinische Lösungsansätze. (19.10.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care: Übertriebener Kursrutsch - AktienanalyseEine klinische Studie (FLOW) des Insulinherstellers Novo Nordisk (ISIN DK0060534915 / WKN A1XA8R) mit seinem Medikament Ozempic (Semaglutid) zur Behandlung von Nierenversagen bei Diabetespatienten sorgte für Aufsehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Weil die Studie hervorragende Ergebnisse hervorgebracht habe, sei es zum vorzeitigen Abbruch gekommen. Daraufhin sei die Aktie des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) um fast ein Viertel abgestürzt. Das mittel- bis langfristige Wachstum in der Anzahl der Dialysepatienten dürfte damit ordentlich gebremst werden, meine JPMorgan-Analyst David Adlington. Doch könnte der Kursabschlag, von dem sich die FMC-Aktie bis dato kaum habe erholen können, übertrieben sein. Darauf lasse ein Statement der Fresenius-Tochter schließen, das dem Anlegermagazin "Der Aktionär" exklusiv vorliege: "Zum aktuellen Zeitpunkt liegen die vollständigen Daten der FLOW-Studie noch nicht vor, um gesicherte Aussagen über die Wirkung auf Patienten mit chronischer Nierenerkrankung treffen zu können." Mehr Klarheit könnten die abschließenden Studienergebnisse bringen, die Novo Nordisk für die erste Hälfte des Jahres 2024 erwarte.Weiter heiße es im Statement: "Der frühzeitige Abbruch der laufenden FLOW-Studie lässt keine eindeutigen Rückschlüsse auf die Studienergebnisse zu. Metaanalysen verschiedener abgeschlossener klinischer Studien deuten daraufhin, dass die Wirkstoffklasse der GLP-1-Analoga, zu der auch Semaglutid gehört, das Fortschreiten einer chronischen Nierenerkrankung verlangsamen könnte. Gleichzeitig zeigen klinische Studien, sowie bereits zugelassene Indikationen der GLP-1 Analoga, einen kardiovaskulären Nutzen, wodurch die Gesamtmortalität behandelter Personen sinkt." Den Gesamteffekt der Anwendung beurteile FMC als "neutral".Sollten sich diese Erkenntnisse auch an der Börse durchsetzen, dürfte die FMC-Aktie zumindest einen Teil der Kursverluste aufholen, so die Experten vom "ZertifikateJournal".