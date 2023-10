Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,8 Mio. Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netzwerk aus 4.153 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit rund 343.000 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Neben seinem Kerngeschäft in der ganzheitlichen Nierentherapie konzentriert sich das Unternehmen auf die Expansion in den Bereichen Unterstützende Geschäftsaktivitäten und Intensivmedizinische Lösungsansätze. (04.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME) unter die Lupe.Eine Klage dreier US-Bundesstaaten gegen einen Geschäftsbereich von Fresenius Medical Care (FMC) beschäftige am Mittwoch die Anleger. Die Aktie stehe deutlich unter Druck.Händler würden auf Klagen in den Bundesstaaten New York, New Jersey und Georgia gegen die Sparte Vascular Care von Fresenius Medical Care verweisen, in denen es um die Berechnung möglicherweise unnötiger Behandlungen bei Dialyse-Patienten geht. Unter Börsianern heiße es zwar, dies sei aufgrund der Bedeutung des Geschäftsbereichs kein Grund, um wirklich nervös zu werden. Die Aktie verliere aber dennoch stark.Zudem sei die FMC-Aktie nun charttechnisch massiv angeschlagen. Sie habe mit dem heutigen Kursrutsch ein neues Sechsmonatstief gerutscht. Zudem sei das Papier unter die charttechnische wichtige 200-Tage-Linie gefallen. Diese sei ein beliebter Indikator für den mittelfristigen Trend. Sie verlaufe derzeit bei 40,48 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie: