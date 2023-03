Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

36,47 EUR -2,30% (23.02.2023, 13:27)



XETRA-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

36,37 EUR -3,12% (23.02.2023, 13:12)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,8 Mio. Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netzwerk aus 4.153 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit rund 343.000 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Neben seinem Kerngeschäft in der ganzheitlichen Nierentherapie konzentriert sich das Unternehmen auf die Expansion in den Bereichen Unterstützende Geschäftsaktivitäten und Intensivmedizinische Lösungsansätze. (07.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) unter die Lupe.Die exponentiellen 200-Tage-Linie habe die FMC-Aktie einmal mehr ausgebremst. Das Papier der Dialysetochter von Fresenius gebe aktuell nach skeptischen Analystenstimmen um 3,1% auf 36,37 Euro nach und sei gegen Mittag der stärkste Verlierer des Tages im DAX gewesen. Ein Kurssprung im Februar über 42 Euro nach Quartalszahlen und Nachrichten zur künftigen Struktur von Fresenius und FMC habe sich bereits zuvor schnell als Strohfeuer erwiesen.Ab dem 20. März würden FMC nicht mehr zum DAX gehören, sondern zum MDAX. In die erste Börsenliga steige dafür Rheinmetall auf."Der Aktionär" sehe die Fresenius-Gruppe insgesamt auf einem guten Weg, noch sei aber einiges zu bewältigen. Anleger könnten bei Fresenius und der Tochter FMC investiert bleiben, sollten ihre Positionen jedoch mit Stopps bei 20 Euro (Fresenius) bzw. 30 Euro (FMC) nach unten absichern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie: