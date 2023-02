Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

37,66 EUR +1,43% (14.02.2023, 13:19)



XETRA-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

37,57 EUR +1,16% (14.02.2023, 13:04)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,8 Mio. Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netzwerk aus 4.153 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit rund 343.000 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Neben seinem Kerngeschäft in der ganzheitlichen Nierentherapie konzentriert sich das Unternehmen auf die Expansion in den Bereichen Unterstützende Geschäftsaktivitäten und Intensivmedizinische Lösungsansätze. (14.02.2023/ac/a/d)





Bad Homburg v. d. H. (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Millennium International Management LP hebt Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien von Fresenius Medical Care über die Offenlegungsschwelle an:Die Hedgefonds-Manager von Millennium International Management LP erweitern ihre Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien von Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) moderat.Die Leerverkäufer von Millennium International Management LP haben am 13.02.2023 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,49% auf 0,50% der Fresenius Medical Care-Aktien erhöht.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Fresenius Medical Care-Aktien:0,60% Viking Global Investors LP (07.02.2023)0,50% Millennium International Management LP (13.02.2023)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 2,12% der Fresenius Medical Care-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie: