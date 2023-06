Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,8 Mio. Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netzwerk aus 4.153 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit rund 343.000 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Neben seinem Kerngeschäft in der ganzheitlichen Nierentherapie konzentriert sich das Unternehmen auf die Expansion in den Bereichen Unterstützende Geschäftsaktivitäten und Intensivmedizinische Lösungsansätze. (27.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Schlechte Nachrichten aus den USA würden am Dienstag den Kurs von Fresenius Medical Care (FMC) belasten. Die Aktie nehme zur Stunde den letzten Platz im MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) ein. Denn eine Erhöhung der Erstattung von Dialyse-Behandlungskosten im Rahmen des staatlichen Medicare-Programms sei niedriger ausgefallen, als von Experten erwartet.Auf der Handelsplattform Tradegate seien die Aktien von FMC 4,5 Prozent gefallen und würden sich der Marke von 42 Euro annähern. Am Freitag seien sie auf Xetra mit gut 45 Euro auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr gestiegen.Nach Angaben der US-Bank JP Morgan werde die Erstattung von Dialyse-Behandlungskosten um 1,7 Prozent erhöht. Das sei deutlich weniger als die Markterwartung, die bei über 3 Prozent und eher nahe 4 Prozent liege, habe Analyst David Adlington geschrieben. Zwar komme FMC beim Kostensparprogramm gut voran, die nun beschlossene Erhöhung decke aber wohl nicht einmal die Lohn- und Gehaltssteigerung.Adlington habe angemerkt, dass er der FMC-Aktie mit Blick auf diesen Beschluss schon zuvor einen negativen Status (Negative Catalyst Watch) verliehen habe. Fresenius gut 68 Prozent der Umsätze in dieser Region generiert. Knapp die Hälfte der Mitarbeiter des MDAX-Unternehmens werde (Stand 2021) in Nordamerika beschäftigt. Entsprechend würden die Erstattungskosten in den USA (und Kanada) mit Argusaugen verfolgt.Aus charttechnischer Sicht kämen die schlechten Nachrichten aus den USA zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Denn die Aktie habe kurz vor einem massiven Kaufsignal gestanden, am vergangenen Freitag habe die Kraft der Bullen noch nicht ausgereicht, um den MDAX-Wert nachhaltig über die Widerstandszone zu hieven.Investierte Anleger lassen sich vom jüngsten Kursrücksetzer nicht beunruhigen und setzen weiter auf einen Chart-Ausbruch in den kommenden Handelstagen und -wochen, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Fresenius Medical Care-Aktie. (Analyse vom 27.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)