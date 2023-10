Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,8 Mio. Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netzwerk aus 4.153 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit rund 343.000 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME) unter die Lupe.Mit einem ordentlichen Kursgewinn von 4,1 Prozent habe die Aktie von Novo Nordisk auf neue Studiendaten zu seinem Blockbuster-Medikament Ozempic reagiert. Eine gute Nachricht für Patienten mit chronischer Nierenerkrankung oder Diabetes - eine schlechte für Dialyse-Spezialisten wie Fresenius Medical Care, DaVita, oder Outset Medical.Novo Nordisk habe am Dienstag nach Handelsschluss mitgeteilt, seine Studie zu seinem Medikaments Ozempic vorzeitig beendet zu haben. Unabhängige Prüfer hätten empfohlen, die Studie zu Ozempic zur Behandlung von Nierenversagen vorzeitig zu beenden, da die Wirksamkeitskriterien erfüllt worden seien, so das Unternehmen.Novo Nordisk habe das Medikament, dessen Wirkstoff auch als Semaglutid bekannt sei, zur Verhinderung des Fortschreitens der Nierenschädigung bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und chronischer Nierenerkrankung getestet. Entsprechend hart habe es am Mittwoch an der Börse die Aktien von Dialyse-Spezialisten getroffen.Während die Aktien von FMC satte 19 Prozent eingebrochen seien, sei es für die US-Papiere von DaVita und Outset Medical eine gute Stunde nach Handelsstart sogar 20 Prozent nach unten gegangen. Und sie würden drohen. weiter abzufallen.Darüber hinaus seien die UBS-Analysten der Meinung, dass der Marktstart von Ozempic noch weit entfernt liege. Das langfristige Wachstum bei der Anzahl Dialyse-Patienten solle sich dann zwar abschwächen - allerdings wohl erst in etwa zehn Jahren.Für die "Aktionär"-Empfehlung Novo Nordisk seien die jüngsten Studienergebnisse natürlich ein voller Erfolg, der die Aktie weiter antreiben dürfte.Die Aktien von FMC hat "Der Aktionär" vor einigen Wochen mit einem ordentlichen Kursgewinn von der Empfehlungsliste geschmissen. Schnäppchenjäger können sich nach dem Abverkauf jedoch wieder auf die Lauer legen, so Benedikt Kaufmann. DaVita und Outset Medical seien ebenfalls keine laufenden Empfehlungen des "Aktionär". (Analyse vom 11.10.2023)