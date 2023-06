XETRA-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,8 Mio. Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netzwerk aus 4.153 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit rund 343.000 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Neben seinem Kerngeschäft in der ganzheitlichen Nierentherapie konzentriert sich das Unternehmen auf die Expansion in den Bereichen Unterstützende Geschäftsaktivitäten und Intensivmedizinische Lösungsansätze. (28.06.2023/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Fresenius Medical Care sei davon abhängig, was die Regierung für ihre Dialysepatienten letztendlich bezahle. Das sei geringer ausgefallen als man es erwartet habe. Jetzt müssten sich die Anleger, die bei dem Wert auf eine Aufwärtsbewegung gesetzt hätten, überlegen, ob sie nicht besser aus der Position rausgehen würden. Operativ wird Fresenius Medical Care nämlich "keine Bäume ausreißen", so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.06.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:42,81 EUR +1,78% (28.06.2023, 12:25)