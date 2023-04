Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

40,95 EUR -0,44% (19.04.2023, 21:25)



XETRA-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

40,80 EUR -0,66% (19.04.2023, 17:36)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,8 Mio. Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netzwerk aus 4.153 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit rund 343.000 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Neben seinem Kerngeschäft in der ganzheitlichen Nierentherapie konzentriert sich das Unternehmen auf die Expansion in den Bereichen Unterstützende Geschäftsaktivitäten und Intensivmedizinische Lösungsansätze. (19.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) unter die Lupe.Die Fresenius-Dialysetochter wolle für ihre mittelfristigen Gewinnpläne v.a. ihr Produktgeschäft deutlich profitabler machen. Die Anfang 2023 neu formierte Produktsparte Care Enablement solle ihre operative Marge von 1,9% im vergangenen Jahr auf 8 bis 12% im Jahr 2025 verbessern, wie Fresenius Medical Care (FMC) am Mittwoch anlässlich seines Kapitalmarkttags in Bad Homburg mitgeteilt habe. Die neue Dienstleistungssparte Care Delivery solle ihre Marge von zuletzt 9,5 auf 10 bis 14% verbessern. Dadurch solle FMC im Jahr 2025 wie vorgesehen auch insgesamt eine Marge von 10 bis 14% erzielen.Das Produktgeschäft habe in den vergangenen Jahren unter gestiegenen Kosten gelitten. Jetzt wolle das Management an der Gestaltung von Preisen und Verträgen feilen, die direkte Beschaffung optimieren, die internationale Expansion vorantreiben und die Verwaltungskosten weiter senken würden. Bei den Gesundheitsdienstleistungen setze die Führungsspitze etwa auf höhere Erstattungssätze in den USA und eine Steigerung der Arbeitsproduktivität.Im Februar habe FMC sein Einsparziel aus dem laufenden Sanierungsprogramm erhöht. Die jährlichen Kosten sollten bis 2025 seither um 650 Miuo. Euro sinken. Zugleich plane das Management Investitionen von bis zu ebenfalls 650 Mio. Euro.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link