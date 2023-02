XETRA-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

38,66 EUR -3,06% (23.02.2023, 09:11)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,8 Mio. Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netzwerk aus 4.153 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit rund 343.000 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Neben seinem Kerngeschäft in der ganzheitlichen Nierentherapie konzentriert sich das Unternehmen auf die Expansion in den Bereichen Unterstützende Geschäftsaktivitäten und Intensivmedizinische Lösungsansätze. (23.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) charttechnisch unter die Lupe.Im Umfeld des Jahresultimos hätten sie einige der schwächsten Aktien des Jahres 2022 unter die Lupe genommen, darunter auch das FMC-Papier. Hintergrund sei, dass die Underperformer des Vorjahres zu Beginn des neuen Jahres oftmals zu signifikanten Erholungsbewegungen neigen würden. In diesem Kontext habe die FMC-Aktie lehrbuchmäßig geliefert, denn mittlerweile sei das Papier der beste DAX-Titel in 2023. Kernargumente seien seinerzeit neben der wichtigen Haltezone bei 27 EUR auch die besondere Indikatorenkonstellation gewesen. Hier könne der RSI inzwischen mit dem ersten Kaufsignal seit Beginn des Jahrtausends aufwarten. Gleichzeitig wackele der im Verlauf des Oszillators bestehende Abwärtstrends seit 2015. Noch einen Schritt zurück sei indes der MACD. Doch auch der Trendfolger drehe gerade auf historisch niedrigem Niveau. Selbst das langfristige Erholungsziel in Form der Hochs von 2006 bis 2008 bei rund 40 EUR habe der Titel seit gestern hinter sich gelassen - und zwar mit einem Aufwärtsgap auf Tagesbasis (38,07 EUR zu 38,61 EUR). Die Tiefs von 2013/14 bei rund 46,50 EUR würden nun das nächste Erholungsziel markieren. Die o. g. Kurslücke diene dagegen als Absicherung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 23.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:38,70 EUR -1,35% (23.02.2023, 09:23)