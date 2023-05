XETRA-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,8 Mio. Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netzwerk aus 4.153 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit rund 343.000 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Neben seinem Kerngeschäft in der ganzheitlichen Nierentherapie konzentriert sich das Unternehmen auf die Expansion in den Bereichen Unterstützende Geschäftsaktivitäten und Intensivmedizinische Lösungsansätze. (04.05.2023/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) charttechnisch unter die Lupe.Um den Jahreswechsel hätten sie einige der schwächsten Aktien des Vorjahres analysiert. Hintergrund sei gewesen, dass diese Underperformer des Vorjahres zu Beginn des neuen Jahres oftmals überdurchschnittliches Erholungspotenzial aufweisen würden. Ein Lehrbuchbeispiel für diese Verhaltensanomalie liefere im bisherigen Jahresverlauf die FMC-Aktie, denn es seien auch eine Vielzahl an charttechnischen Verbesserungen gefolgt. Das bisherige Kursplus von 40% in 2023 sorge mittlerweile für einige neue "Highlights". So mache der Titel - gemessen am Multifaktormodell auf Basis von insgesamt sieben verschiedener Indikatoren - eine überzeugende Figur. Und wir würden auf der Indikatorenseite bleiben: Hier schlage sich die Erholung der letzten Monate in einem neuen MACD-Kaufsignal nieder - und zwar auf historisch niedrigem Niveau. Gleichzeitig sei es dem RSI gelungen, den seit 2015 im Verlauf des Oszillators bestehenden Abwärtstrend, zu den Akten zu legen. Dank dieser Signale bestehe weiteres Erholungspotenzial. Die Widerstandszone aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten sowie den Durchschnitten der letzten 38 bzw. 200 Monate (akt. bei 55,81/56,33 EUR) definiere dabei das nächste strategische Anlaufziel, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 04.05.2023)