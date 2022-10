XETRA-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,8 Mio. Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netzwerk aus 4.153 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit rund 343.000 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Neben seinem Kerngeschäft in der ganzheitlichen Nierentherapie konzentriert sich das Unternehmen auf die Expansion in den Bereichen Unterstützende Geschäftsaktivitäten und Intensivmedizinische Lösungsansätze. (12.10.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) charttechnisch unter die Lupe.Ein fallendes Messer und dennoch aktuell besonders spannend. So lasse sich die charttechnische Ausgangslage der FMC-Aktie derzeit treffend beschreiben. Doch der Reihe nach: Zuletzt habe sich der Kursverfall des Titels nochmals beschleunigt. Letzteres führe zu einer Reihe von Negativrekorden. So stehe auf Monatsbasis die längste Verlustserie seit 2002 zu Buche. Unter dem Strich sei das Papier damit auf das Niveau des Jahres 1997 zurückgefallen. Diese Entwicklung schlage sich auch in diversen Indikatoren nieder. Während der RSI erstmals seit Beginn des Jahrtausends in seine untere Extremzone eingetaucht sei notiere der trendfolgende MACD sogar so niedrig wie niemals zuvor. Mit der Kombination aus der 76,4%-Korrektur der gesamten Aufwärtsbewegung seit September 2002 (27,23 EUR) sowie den Tiefpunkten von 2009 und 2006 bei 27,29/25,51 EUR stehe nun aber eine wichtige Rückzugszone zur Verfügung. Bei rund 23 EUR bestehe danach ein weiterer horizontaler Auffangbereich. Selten sei ein Einzelwert stärker überverkauft gewesen als aktuell die FMC-Aktie - genau diese Konstellation könnte sich derzeit als Rettungsanker erweisen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 12.10.2022)