Mit Material von dpa-AFX.



Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

39,95 EUR +1,84% (23.02.2023, 08:45)



XETRA-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

39,88 EUR +7,32% (22.02.2023)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,8 Mio. Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netzwerk aus 4.153 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit rund 343.000 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Neben seinem Kerngeschäft in der ganzheitlichen Nierentherapie konzentriert sich das Unternehmen auf die Expansion in den Bereichen Unterstützende Geschäftsaktivitäten und Intensivmedizinische Lösungsansätze. (23.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Reichlich Nachrichten zum Umbau und der künftigen Struktur von Fresenius und Fresenius Medical Care (FMC) hätten die Kurse der beiden Unternehmen am Mittwoch in unterschiedliche Richtungen getrieben. Während FMC um fast elf Prozent auf gut 41 Euro nach oben geschnellt seien, seien Fresenius um viereinhalb Prozent auf 27,54 Euro abgesackt.Mit Blick auf FMC habe Analyst Graham Doyle von der Bank UBS geschrieben, die Prognosen für 2023 seien "nicht so schlecht, wie einige Investoren es erwartet hatten". Die für das Jahr 2025 in Aussicht gestellte Spanne für die Marge impliziere, dass die entsprechenden Marktschätzungen nun um ein Viertel steigen dürften, unterstelle man eine Marge von 12 Prozent. Einige Anleger dürften jedoch zur Vorsicht neigen und eher das untere Ende der Spanne von 10 bis 14 Prozent Marge zur Basis ihrer Annahmen machen, so Doyle.Analystin Victoria Lambert von der Berenberg Bank habe darauf hingewiesen, dass das bereinigte Nettoergebnis von FMC um ein Fünftel über der Konsensschätzung liege. Die Prognosen zur Profitabilität im Jahr 2025 dürften zudem deutlich höhere Marktschätzungen nach sich ziehen. Das laufende Jahr werde für den Dialyseanbieter allerdings ein Jahr des Übergangs werden.Beim Gesundheits- und Klinikkonzern Fresenius würden die Experten am Morgen vor allem auf die Aussagen zur künftigen Konzernstruktur abheben. Fresenius wolle die Dialysetochter FMC aus der Bilanz herausnehmen. Berenberg-Analystin Lambert habe diesen Schritt "ermutigend" genannt. Für einige Akteure am Markt könne das aber doch zu wenig sein, denn diese hätten auf eine Verringerung des Anteils an FMC gesetzt. Derzeit halte Fresenius knapp ein Drittel der FMC-Aktien.Anders Hassan Al-Wakeel von der Barclays Bank, der auf mittlere Sicht unverändert positiv für den Titel gestimmt sei. So dürfte vor allem aus einem Umbau des Konglomerats ein erheblicher Mehrwert resultieren. Er bevorzuge daher weiterhin die Aktien von Fresenius vor denen von FMC. (Analyse vom 22.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link