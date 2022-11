XETRA-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

28,55 EUR +2,99% (02.11.2022, 17:37)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,8 Mio. Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netzwerk aus 4.153 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit rund 343.000 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Neben seinem Kerngeschäft in der ganzheitlichen Nierentherapie konzentriert sich das Unternehmen auf die Expansion in den Bereichen Unterstützende Geschäftsaktivitäten und Intensivmedizinische Lösungsansätze. (03.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care: Hoffen auf Rückkehr - ChartanalyseWer in den vergangenen Monaten als Anleger in der Fresenius Medical Care-Aktie (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) engagiert war, hatte definitiv nichts zu Lachen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Der Aktienkurs sei in einem geradlinigen und dynamischen Abwärtstrend um fast 60% eingebrochen und habe sich zwischenzeitlich kaum erholen können. Aktuell würden die Bären jedoch auf deutliche Gegenwehr treffen. Im Oktober habe sich der Kurs stabilisieren können und auch die in dieser Woche vorgelegten Quartalszahlen seien gekauft worden. Das sei die erste ernstzunehmende Chance seit langem.Um in einen Bullenmarkt zurückzukehren, müsse in der Fresenius Medical Care-Aktie noch eine ganze Menge passieren. Anleger aber dürften sich aktuell auch schon über eine Erholung in Richtung 31,46 bis knapp 33 EUR freuen. Um diese Potenziale freizumachen, müsste kurzfristig der Widerstand um 30 EUR geknackt werden. Sollte den Bullen dies zunächst noch nicht gelingen und der Kurs falle auf ein neues Jahrestief zurück, sei Vorsicht geboten. Würden die Bullen schnell kontern, würden die bullischen Ziele erhalten bleiben. Fehle das Kaufinteresse am Jahrestief jedoch, sei ein weiterer Kursrutsch in Richtung 21,50 EUR und tiefer möglich und der aktuelle Stabilisierungsversuch wäre gescheitert. (Analyse vom 03.11.2022)Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:28,45 EUR -0,18% (03.11.2022, 08:34)